Главу «Аэрофлота» обвинили в злоупотреблении полномочиями из личной мести

Генеральная прокуратура проверит информацию о якобы имевших место злоупотреблениях со стороны гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. В надзорное ведомство поступило обращение от партии «Яблоко», в котором говорится, что по распоряжению главы компании председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский и его супруга были лишены бонусных миль и соответствующих привилегий после критики в социальных сетях в адрес руководителя авиакомпании.

Как пишет «Коммерсантъ», в партии считают это незаконным «преследованием» блогера и «местью» Савельева. Проверкой сообщения займутся сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры под контролем Генпрокуратуры. Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» заподозрил Савельева злоупотреблении должностными полномочиями (ст.201 УК РФ) в связи с незаконным аннулированием бонусных миль блогера Дмитрия Алешковского и его супруги. В партии считают, что, согласно этой статье, «не допускается использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя».

16 ноября Алешковский опубликовал в Twitter фотографию приказа гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. В документе говорилось, что сотрудникам авиакомпании запрещено использовать в рабочее время мобильные телефоны с камерами. Фотографию Алешковский сопроводил подписью: «Савельев окончательно головой поехал». Через несколько дней авиакомпания в личном письме уведомила блогера о лишении статуса «платинового» клиента, аннулировании его накопленных миль и закрытии счета в системе «Аэрофлот Бонус». В авиакомпании отметили, что блогер «неоднократно оскорблял руководство авиакомпании», нарушая правила бонусной программы.

В обращении в Генпрокуратуру также отмечается, что Алешковский не допустил высказываний в неприличной форме, а «оценочное мнение не может являться основанием для преследования». «Следует полагать, что действия Савельева по лишению бонусных миль, полученных Дмитрием Алешковским и его супругой, совершены из мести за критические комментарии в отношении самого Савельева. Такие действия противоречат интересам ПАО «Аэрофлот»», – говорится в заявлении партии. Юрист ЦАП Алексей Карнаухов отметил, что «Аэрофлот» не является частной компанией, а «Верховный суд РФ объяснял, что публичные должностные лица должны сдержанно воспринимать критику».

В пресс-службе «Аэрофлота» пояснили, что «решение принято на основании существующих регламентных процедур». «Человек допустил оскорбительные высказывания и на основании правил программы «Аэрофлот Бонус» его лишили миль», – заявил авиаперевозчик.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.12.18

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