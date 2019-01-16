В загоревшихся после ДТП под Воронежем автомобилях погибли восемь человек

По факту ДТП под Воронежем, в котором погибли восемь человек, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.5 ст.264 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла 15 января около 15:10 на 166 км автодороги Р-298 «Курск – Борисоглебск» в Нижнедевицком районе Воронежской области.

Фото: здесь и далее ГУ МВД России по Воронежской области

По предварительным данным, 45-летний житель Белгородской области, управляя автомобилем Lexus LX 570, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Kia Rio, за рулем которого был 46-летний житель Воронежа, а так же с автомобилем Toyota Land Cruiser, под управлением 36-летнего жителя Белгородской области.

После столкновения автомобили загорелись. Виновник аварии и его 59-летний пассажир, оба водителя других автомобилей, а также пассажиры Toyota, мужчины 29, 27, 34 и 53 лет погибли.

«В настоящее время по делу назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Транспортные средства осмотрены на предмет технической исправности и приобщены к материалам уголовного дела, как вещественные доказательства», – руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

В пресс-службе компании «Металлоинвест» сообщили, что в этой автомобильной катастрофе трагически погибли управляющий директор Оскольского металлургического комбината Александр Дмитриевич Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев.

Воронеж, Иван Гридин

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