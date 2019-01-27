В Москве при взрыве в квартире пострадал человек

Один человек пострадал при взрыве газового баллона и возгорании в квартире девятиэтажки в Москве.

По информации столичного главка МЧС, сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже жилого дома №23 по улице Хабаровская поступило спасателям в 14:13. Площадь возгорания составила 25 кв. м. В 14:34 огонь был потушен.

Пожарные спасли из горевшей квартиры одного человека и передали медикам. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, уточняет РЕН ТВ.

С верхних этажей было эвакуировано 10 человек.

Вероятную причину пожара в ведомстве не называют. Источник РИА «Новости» в экстренных службах столицы сообщил, что в квартире взорвался небольшой газовый баллон и начался пожар. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.01.19

Работала незаконно: задержана арендатор кафе под Саратовом, где взорвался газ (ФОТО). В больницах остаются 14 пострадавших. / В Екатеринбурге пожарные четыре часа тушили огромный склад с бытовой техникой и газовыми баллонами (ФОТО). / В Курганской области в огне погибли трое детей, их мать спаслась (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»