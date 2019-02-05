Вспышка кори в хостеле в Москве: госпитализированы 25 человек

Из хостела на юго-востоке Москвы в больницу доставлены 23 гастарбайтера с подозрением на корь. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Несколькими днями ранее из хостела госпитализировали двух иностранных рабочих, заболевших корью. В настоящее время в коммерческом общежитии и на строительных площадках среди приезжих работников проводится вакцинация от кори.

По информации ведомства, первый случай заболеванию корью в хостеле «Тут как дома» был зарегистрирован 2 февраля. Эпидемиологи выяснили, что мужчина заболел 28 января, но за медицинской помощью не обращался. Из-за ухудшения состояния 2 февраля больной был вынужден вызвать скорую помощь. Его доставили в больницу. На следующий день из этого же хостела был госпитализирован второй иностранный рабочий с диагнозом «корь».

В ходе медосмотра проживавших в хостеле гастарбайтеров, контактировавших с заболевшими, было выявлено 23 человека «с температурой и катаральными явлениями без сыпи», отметили в Роспотребнадзоре. Все они были доставлены в инфекционную больницу с диагнозом «ОРВИ, контакт с корью».

В целях предупреждения распространения кори среди иностранных рабочих в хостеле и непосредственно на строительных площадках медики привили более 1370 человек. Вакцинация продолжается.

Добавим, что в ходе проверки в самом хостеле были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В отношении ООО «Тут как дома» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта). Компании грозит штраф до 20 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.19

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