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Вторник, 12 марта 2019, 15:50 мск

Новости Скандалы и происшествия

Предстанет перед судом: бизнесмен-педофил несколько лет насиловал пятерых девочек

Фото: Pixabay

В Ярославле будут судить 58-летнего бизнесмена, насиловавшего в течение нескольких лет школьниц. Жертвами педофила стали пять девочек в возрасте от 7 до 12 лет.

Согласно данным следствия, с сентября 2001 года по апрель 2003-го предприниматель на территории заброшенных домов неоднократно насиловал школьницу, которой в 2001 году было 12 лет, а также совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Также в период с декабря 2016 года по сентябрь 2017-го бизнесмен неоднократно совершал насилие сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от 7 до 9 лет.

В отношении педофила было возбуждено уголовное дело по двум статьям: п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Обвиняемый содержится под арестом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

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