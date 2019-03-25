Уголовное дело футболистов Мамаева и Кокорина направлено в суд

Уголовное дело против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд для рассмотрения. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Футболистам и двум соучастникам предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ: 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116 (побои) и 213 (хулиганство). По делу также проходят младший брат Кокорина Кирилл и приятель футболистов Александр Протасовицкий.

«В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», – отметила Вовк.

Дело футболистов рассмотрит Пресненский районный суд, сообщет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

Ранее сообщалось, что Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), младшему брату игрока петербургского клуба Кириллу Кокорину – в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук. Вторая потасовка – с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным – случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице.

Защита настаивает, что действия фигурантов должны квалифицироваться только как побои, категорически отрицая в них состав хулиганства. На очных ставках обвиняемые принесли потерпевшим извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.

В феврале Тверской суд Москвы продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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