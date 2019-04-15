Полиция установила причину ДТП с пятью погибшими на трассе «Урал»

В Пензенской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Авария произошла в ночь на 15 апреля около в 1:00 на 590 км автомобильной дороги М5 «Урал» в селе Симбухово Мокшанского района. Установлено, что 48-летний водитель «Лада Ларгус», житель Башкирии выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАЗ, за рулем которого был 32-летний мужчина, житель Краснодарского края.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира легковушки – трое мужчин 1958, 1964 и 1983 годов рождения и женщина 1983 года рождения – погибли на месте ДТП. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пенза, Иван Гридин

Пенза. Другие новости 15.04.19

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