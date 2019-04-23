Более 50 человек умерли при подсчете голосов на выборах в Индонезии

В Индонезии более 50 человек скончались из-за сильного переутомления во время подсчета голосов на всеобщих выборах в стране, прошедших 17 апреля. Об этом сообщает издание Tempo со ссылкой на главу индонезийского ЦИК Арифа Будимана.

По его данным, по причине чрезмерной усталости умерли 54 представителя избиркома. Еще 32 доставили в больницу в течение рабочего дня, который начался в 5 часов утра и завершился спустя сутки.

На прошедших выборах индонезийцы выбирали президента страны, депутатов обеих палат парламента и региональных законодателей. Явка составила 80%.

Еще до публикации официальных итогов голосования действующий президент Джоко Видод и его главный конкурент – оппозиционный кандидат Прабово Субианто – объявили о своей победе. Официальные результаты будут обнародованы 25 апреля.

Джакарта, служба информации РИА «Новый День»

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