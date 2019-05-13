Кремль снова дистанцировался от принятия решения о прекращении полетов SSJ-100

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что все вопросы о прекращении эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в аэропорту Шереметьево нужно направлять в профильные ведомства, в первую очередь – Минтрансу России.

«Я еще раз повторяю, Кремль не имеет полномочий и возможностей продолжать или прекращать эксплуатацию той или иной техники», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства» (цитата по РИА «Новости»). По его словам, «вопросы должны формулироваться только в адрес специализированных ведомств». «В первую очередь, это Минтранс», – сказал Песков.

Ранее представитель Кремля уже отвечал на аналогичный вопрос журналистов, который был задан после трагедии в Шереметьево 5 мая. Министр транспорта Евгений Дитрих на следующий день после авиакатастрофы заявлял об отсутствии оснований для приостановки полетов SSJ-100.

Как сообщал «Новый День», 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Мурманск, вскоре после взлета из-за неполадок был вынужден вернуться в аэропорт вылета. В ходе аварийной посадки произошло воспламенение топлива, пожар перекинулся на фюзеляж самолета. На борту находилось 78 человек, 41 из них погиб.

По факту авиакатастрофы СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает в качестве основных версий трагедии недостаточную подготовку пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание отмечало, что летчики превысили путевую и вертикальную скорость снижения лайнера, что привело к жесткому касанию ВПП. В результате самолет несколько раз подпрыгнул, а стойки шасси при этом пробили топливные баки, что и привело к пожару. Эксперты рассказали, что, по их мнению, к авиакатастрофе привела и череда ошибок экипажа. Первой из них стало решение лететь в грозу. Затем, после отключения автоматики, они поторопились приземлиться – вместо того, чтобы выработать топливо.

Сегодня стало известно, что по итогам молекулярно-генетические экспертизы тел жертв трагедии установлены личности 40 из них. Работа по идентификации еще одного погибшего – гражданина США – будет закончена в ближайшее время, отметили в СКР. Также отмечается, что следователи допросили пострадавших, а также сотрудников Шереметьево и «Аэрофлота». У служб аэрогавани и авиакомпании изъяты документы, относящиеся к страшному происшествию.

Добавим, что за неделю после авиакатастрофы «Аэрофлот» отменил почти 50 рейсов на SSJ-100. Причины отмены компания не называет. Сегодня были отменены два рейса с этими самолетами. Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта Шереметьево, отменен рейс из Бухареста в Москву SU 2039, а также рейс из Самары SU 1207. В ночь на 13 мая SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево вскоре после вылета в Самару из-за поломки. На борту сработал датчик о неисправности системы наддува в кабине пилотов, и командир экипажа принял решение вернуться в столицу. Самолет благополучно сел, никто не пострадал. Подробности о произошедшем в Бухаресте пока не сообщаются.

Кроме того, сегодня стало известно о двух случаях задержки вылета SSJ-100. Лайнер авиакомпании «Азимут» должен был вылететь из Краснодара в Челябинск 12 мая в 22:50 мск, но из-за технических неполадок, подробности которых не сообщаются, пассажиров пересадили на другой Superjet. Утром 13 мая авиакомпания «Азимут» отложила вылет SSJ-100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что причиной задержки вылета стала техническая неисправность. Для перевозки пассажиров перевозчик предоставит другой борт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.05.19

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