Астраханка зарезала новорожденного сына

В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве новорожденного (ст.106 УК РФ). По версии следствия, 14 января 2019 года в одном из домов в поселке Верхний Баскунчак Ахтубинского района области, 22-летняя обвиняемая самостоятельно родила мальчика, и, спустя непродолжительное время, убила его.

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что женщина на учет по беременности не вставала, за медицинской помощью не обращалась. После самостоятельных родов женщина, находясь в помещении ванной комнаты, нанесла несколько ударов ножом в жизненно-важные органы ребенка. Мальчик умер. Мать спрятала его тело в бане. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 16.05.19

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