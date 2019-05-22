Природные пожары в Иркутской области бушуют на площади более 3 тысяч га

Природные пожары охватили более 3 тысяч гектаров территории Иркутской области. По данным космического мониторинга, на утро 22 мая в регионе действовал 21 лесной пожар на площади 3198 га. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в связи с изменением направления ветра возможно задымление населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от очагов.

Отмечается, что большинство пожаров находятся на значительном удалении от поселений глубоко в тайге. На их тушении задействованы силы и средства министерства лесного комплекса региона. Однако 7 пожаров действуют в пятикилометровой зоне удаления от населенных пунктов.

Речь идет об Ангарском районе, в 4 км от поселка Саватеевка, Качугском – в 5 км от Корсуково, Тулунском – в 5 км от деревни Буслайка, в 3 км от поселка Ходарей Усольского района. Еще два пожара действуют в Шелеховском районе в пятикилометровой зоне от населенных пунктов Моты и Трудный, а также недалеко от деревни Мото-Бодары Черемховского района.

На данный момент ни один лесной пожар не угрожает населенным пунктам, однако, усиление ветра, прогнозируемое метеорологами на ближайшие сутки, способствует распространению дыма на большие расстояния. В связи с этим возможно задымление в Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском, Шелехове и поселениях, находящихся в непосредственной близости от них.

«Центром управления в кризисных ситуациях Иркутской области разрабатываются модели возможного развития каждого лесного пожара и последствий от него, в том числе определяется направление распространения облака дыма в соответствии с прогнозом и розой ветров. На основе выстроенной модели происходит оповещение муниципалитетов и доведение информации до населения» – отметил заместитель начальника главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Рябоволов.

По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки усилится западный, юго-западный, днём по югу северо-западный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду. В отдельных районах пройдут дожди, в северных районах – с грозами. Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует населению сохранять спокойствие и не поддаваться панике в связи с возможным задымлением.

В связи с установившимися на большей территории региона высокими положительными температурами воздуха и усилением ветра, 22 мая на большей части западных, центральных, южных и верхнеленских районов ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов. Во избежание появление новых очагов лесных пожаров, доступ в лес в этих районах запрещен.

За минувшие сутки на землях лесного фонда Иркутской области ликвидировано 17 пожаров, их общая площадь составила 950 гектаров, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отметим, что в связи с природными пожарами режим ЧС введен в 3 субъектах РФ: на всей территории Курганской области, Забайкальского края (6 пожаров на площади 187 га), в 1 муниципальном районе Тывы (5 пожаров на площади 3830 га).

Иркутск, Иван Гридин

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