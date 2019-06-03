«Пытался защитить прохожих»: воевавшего в Сирии спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве бывшего спецназовца ГРУ в массовой драке в поселке Путилково Красногорского района Подмосковья.

Погибшим оказался 35-летний Никита Белянкин, уволившийся с военной службы 10 месяцев назад, сообщил друг погибшего Иван Суханов. Он рассказал некоторые подробности произошедшего. По словам мужчины, вечером 1 июня Белянкин увидел, как недалеко от его дома толпа выходцев из южных регионов избивает двоих молодых людей, сообщает ТАСС. Он решил заступиться за них. У экс-военнослужащего при себе был травматический пистолет. Он начал стрелять в воздух, чтобы угомонить нападавших, но в итоге получил удар ножом в область сердца и вскоре скончался на месте происшествия, уточнил Суханов РЕН ТВ. СМИ отмечают, что Белянкин выступил против толпы численностью 8-10 человек.

Один из прохожих, за которых заступился Белянкин, получил ранение в печень. Сейчас он находится в реанимации, передает телеканал «360». По данным полиции, всего в драке пострадали два человека. Нападавшие сбежали с места преступления.

Суханов уточнил, что к убийству мог быть причастен сотрудник бара, расположенного рядом с местом происшествия: «Либо владелец, либо работник». По его словам, свидетели опознали этого человека.

Как рассказал Суханов, Белянкин участвовал в боевых действиях в Сирии. Но 10 месяцев назад ушел из ГРУ из-за окончания контракта. Белянкин думал пойти работать в МЧС или устроиться на службу в ОМОН.

По информации подмосковного управления СКР, по факту убийства спецназовца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ. Согласно материалам следствия, между потерпевшим и группой молодых людей произошел конфликт, в результате которого неизвестный нанес своему оппоненту смертельное ножевое ранение. Сразу после этого нападавший скрылся с места происшествия. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают причастных к нему лиц.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.06.19

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