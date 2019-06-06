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Четверг, 6 июня 2019, 11:52 мск

Новости Скандалы и происшествия

Главбух посольства России в Израиле похитила 50 млн рублей

Анну Журавлеву, которая была главным бухгалтером посольства России в Израиле, обвиняют в мошенничестве. Женщина с двумя соучастницами похитила у дипмиссии почти 50 млн рублей.

По версии следствия, с 2012 по 2014 год Журавлева, используя свое служебное положение, совместно с сотрудницей посольства Анной Сидоровой и при содействии работавшей в ФГУП «Госзагрансобственность» Ириной Лось похитили с валютных счетов дипмиссии более 49 млн в рублевом эквиваленте.

Всем троим предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и пособничество в мошенничестве).

Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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