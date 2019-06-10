На федеральной трассе «Дон» грузовик протаранил автоколонну МЧС

В Тульской области на федеральной трассе М-4 «Дон» случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, утром 10 июня на 201-м километре автодороги в Веневском районе области фура столкнулась с автоколонной МЧС, которая направлялась в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Установлено, что колонна из четырех автомобилей стояла, когда в нее врезалась фура Volvo. В результате дорожной аварии пять сотрудников министерства получили травмы средней и легкой степени тяжести, их направили в больницы. Через несколько часов два поврежденные грузовики МЧС заменят на резервные, после чего колонна продолжит движение. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

В пресс-службе УМВД по Тульской области отметили, что движение по трассе М-4 «Дон» в Тульской области в южном направлении затруднено.

Тула, Иван Гридин

Тула. Другие новости 10.06.19

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