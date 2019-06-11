На изъятых в квартире Голунова предметах не нашли его отпечатков

Эксперты не обнаружили отпечатков пальцев корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова ни на одном из предметов, изъятых в ходе обысков в его квартире. Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин, информирует ТАСС. Ранее столичный полицейский главк заявил, что на пакетах с наркотиками в рамках уголовного дела в отношении Голунова присутствует ДНК нескольких человек. В полиции уточнили, что экспертиза образцов ДНК будет завершена во вторник, 11 июня.

Ранее Бадамшин сообщил, что Генпрокуратура РФ истребовала у полиции дело Ивана Голунова для проверки. А в Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявили, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали совместную проверку действий следствия по делу Голунова.

Накануне сообщалось, что специалисты на нашли следов наркотиков в биологическом материале Голунова и на смывах с его рук и ногтей.

Корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали днем 6 июня. В ходе обысков у журналиста нашли наркотики. Сам Голунов заявил, что дело против него сфабриковано. По его словам, поводом для преследования стали его журналистские расследования. Никулинский районный суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

Задержание Голунова вызвало широкий резонанс. В поддержку журналиста выступили журналистские объединения, международные и правозащитные организации. В ряде городов проходят пикеты против ареста Голунова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.06.19

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