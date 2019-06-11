Обжалован домашний арест Голунова. Адвокат журналиста: «Иван в шоковом состоянии»

Защита корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова обжаловала его домашний арест. Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Защита просит отменить решение Никулинского суда Москвы как незаконное и необоснованное, отметил он в комментарии «Интерфаксу». Дата рассмотрения апелляционной жалобы Мосгорсудом пока неизвестна.

Адвокат также сообщил, что Генпрокуратура запросила у всех подразделений полиции по Западному административному округу Москвы данные о понятых и закупщиках, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о наркотиках, сообщает «Медуза».

Стоит отметить, что именно сотрудники полиции из ЗАО задерживали Голунова, проводили обыск у него дома, и, по их утверждению, обнаружили у журналиста наркотики, а позже возбудили против него уголовное дело. Сам Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили при задержании, а дело против него сфабриковано. По его словам, поводом для преследования стали его журналистские расследования.

Бадамшин также отметил, что его подзащитный находится в шоковом состоянии. «Он эмоционально очень тяжело воспринимает всё происходящее, – рассказал адвокат в интервью RT. – И самочувствие, естественно, лучше не становится от этого».

Корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали днем 6 июня. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков. Журналист отверг обвинения в свой адрес. 8 июня Никулинский районный суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.

Накануне сообщалось, что специалисты МВД на нашли следов наркотиков в биологическом материале Голунова и на смывах с его рук и ногтей. Поздно вечером 10 июня столичный полицейский главк заявил, что на пакетах с наркотиками в рамках уголовного дела в отношении Голунова присутствует ДНК нескольких человек. В полиции уточнили, что экспертиза образцов ДНК будет завершена во вторник, 11 июня. Позже Бадамшин сообщил, что эксперты не нашли отпечатков пальцев Голунова ни на одном из предметов, изъятых в ходе обысков в его квартире. Он также отметил, что Генпрокуратура РФ истребовала у полиции дело журналиста для проверки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.06.19

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