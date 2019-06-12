Почти 100 человек задержаны на шествии в поддержку Ивана Голунова в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Москвы проходит марш в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Акция не согласована московскими властями. Ранее сегодня мэрия столицы призвала отказаться от участия в марше. Накануне его инициаторы – ряд журналистов и общественных активистов – отказались от призывов участвовать в акции. По оценкам журналистов «Новой газеты», около метро Чистые пруды, где назначен сбор участников марша, ближе к полудню собралось до 1500 человек. Полиция после напоминаний о том, что акция не согласована, и призывов разойтись начала задержания участников акции.

Участники шествия скандируют «Я / Мы Голунов», «Отменить 282», «Москва против Собянина» и другие лозунги.

По информации ОВД-Инфо, во время шествия задержано как минимум 57 человек. Ранее сообщалось, что на Чистых прудах задержаны 23 человека. Среди задержанных – журналисты «Медузы», «Дождя», «Коммерсанта», Reuters, активисты в футболках «Я / Мы Иван Голунов» – именно они в первую очередь попадали в автозаки, а также случайные прохожие.

«Человек тупо шел в наушниках, смотрел в телефон, без символики. Взяли», – сообщил журналист газеты «Коммерсант» Александр Черных в своем телеграм-канале.

Полиция действует жестко.

По данным «Медиазоны», на Страстном бульваре силовики применяют к участникам марша дубинки.

Участники акции должны были пройти от станции метро «Чистые пруды» до столичного полицейского главка на Петровке, 38. Активисты начали собираться на Чистых прудах около 10:30-11:00. За несколько часов до этого здесь появились полицейские автозаки и автобусы с правоохранителями. Сотрудники полиции призывали собравшихся разойтись, указывая на то, что «мероприятие не согласовано».

Обновлено в 13:28. По последней информации «ОВД Инфо», число задержанных в Москве достигло 94 человек. Полицейские перекрыли все подходы к Петровке, 38. Около самого главка установили металлические ограждения.

Напомним, корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве. Полиция обвинила журналиста в попытке сбыта наркотиков. Суд отправил его под домашний арест на два месяца. В суде Голунов заявил о невиновности, а уголовное преследование связал со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. В МВД сообщили, что смывы с рук Голунова показали, что он не прикасался к наркотикам. На пакетах с наркотиками отпечатков пальцев журналиста эксперты также не обнаружили. Накануне глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении дела против Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Журналиста отпустили из-под домашнего ареста.

Стоит отметить, что сам Голунов не собирался 12 июня идти на акцию в свою поддержку. «Мне кажется, что лучше уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш. Это такое мое личное мнение», – сказал журналист после освобождения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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