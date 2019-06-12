Марш в поддержку журналиста Голунова в Москве: задержаны более 400 человек (ФОТО)

На несогласованном шествии в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в центре Москвы задержаны более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного полицейского главка. «ОВД-Инфо» ранее сообщал о 94 задержанных. По данным полиции, в неразрешенной акции приняли участие около 1200 человек. Ранее СМИ сообщали, что в шествии участвуют до 1,5 тыс. человек.

«За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек, – говорится в сообщении ГУ МВД по столице. – Задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства».

Обновлено в 16:29. По данным «ОВД-Инфо» на 16:00 мск, во время шествия в поддержку Ивана Голунова в Москве задержано более 400 человек.

Среди задержанных множество журналистов – корреспонденты «Новой газеты», «Коммерсанта», «Эха Москвы», «Дождя», «Медузы», «Ленты.ру», Reuters и ряда других изданий. Как отмечают участники марша в соцсетях, полиция задерживала в том числе тех представителей СМИ, в которых есть пресс-карта и редакционные задания. В числе задержанных журналисты Евгений Берг, Илья Азар и Елизавета Нестерова, которые были в числе инициаторов сегодняшней акции, а также создатель ФБК Алексей Навальный.

Задержания начались сразу после начала марша, стартовавшего чуть позже полудня у станции метро «Чистые пруды». Участники шествия пошли по центру Москвы в сторону Петровки, 38. В настоящее время часть колонны дошла до Петровки, дальше путь им преградили омоновцы, перекрыв улицу. По последним данным, полиция также перекрыла Площадь Революции и Красную площадь и не пускает людей на Никольскую улицу.

Как отмечают активисты, полиция действует жестко. Так, на Страстном бульваре правоохранители применили к участникам марша дубинки. Кроме того, в Сети появились фото, на которых видно, как силовики применяют удушающие приемы.

По последним данным, полиция продолжает задержания.

«Правозащита Открытки» сообщает, что их адвокату удалось добраться до задержанных, людей начали отпускать из отделов полиции. Сейчас на свободе семь человек – их освободили без протоколов и объяснений, передает The Village.

Стоит отметить, что акция в поддержку Голунова в Санкт-Петербурге у станции метро «Площадь Восстания» прошла без задержаний. Люди устроили флешмоб. На одиночные пикеты собрались около 100 человек. Выстроившиеся в шеренгу участники акции держали в руках и читали специально изданную к акции газету «Я / Мы Иван Голунов», а также раздавали издание прохожим, передает «Росбалт». Полицейские не вмешивались в происходящее.

Напомним, корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве. Полиция обвинила журналиста в попытке сбыта наркотиков. Суд отправил его под домашний арест на два месяца. В суде Голунов заявил о невиновности, а уголовное преследование связал со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. Накануне глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении дела против Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Журналиста в тот же день отпустили из-под домашнего ареста. Голунов после освобождения в числе прочего заявил, что не собирается идти на акцию в свою поддержку. По его словам, «лучше уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.06.19

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