Полиция отпустила почти всех задержанных на марше в поддержку Ивана Голунова в Москве

По последним данным, число задержанных на несогласованном марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова составило 549 человек, сообщает ресурс «ОВД-Инфо».

Ранее столичный полицейский главк сообщил, что в акции участвовали 1200 человек и более 200 из них были задержаны. Поздно вечером 12 июня ведомство сообщило, что из отделов полиции отпустили всех задержанных после составления протоколов «за нарушение общественного порядка», кроме четырех человек, которые «в соответствии со ст. 27.5 КоАП РФ были подвергнуты административному задержанию».

Шествие в поддержку Голунова прошло 12 июня в центре Москвы. Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей чуть позже полудня у метро «Чистые пруды». Полиция действовала жестко против участников марша, применяя силу и дубинки.

Среди задержанных оказались как минимум четверо подростков, сообщил ответственный секретарь ОНК столицы Иван Мельников. По его словам, все несовершеннолетние находились в ОВД по Таганскому району и отрицали свое участие в акции.

Позже стало известно, что еще один задержанный подросток попал в больницу после избиения в автозаке. Отмечалось, что правоохранители избили тинейджера за то, что он отказался отдать фотоаппарат. По словам Мельникова, об избиении подростка ему сообщили другие задержанные на несогласованной акции. Свидетели рассказали, что полицейские наносили подростку «удары руками, когда тот лежал на полу». «Несовершеннолетний был впоследствии госпитализирован со слов сотрудников ОМВД врачами скорой помощи с травмами, в том числе лица», – сообщил Мельников (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что данная информация уже передана в столичную прокуратуру, аппарат детского омбудсмена и членам СПЧ.

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Суд отправил его под домашний арест на два месяца. В суде Голунов заявил о невиновности, а уголовное преследование связал со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. 11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении дела против Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Журналиста в тот же день отпустили из-под домашнего ареста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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