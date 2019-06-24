В Нью-Йорке нашли мертвыми россиянку и ее детей

Переехавшая в США по грин-карте россиянка Алла Аушева и ее дети двух и трех лет были обнаружены мертвыми в квартире в нью-йоркском районе Статен-Айленд. По подозрению в их убийстве задержан ее сожитель-американец, сообщает New York Post.

В полиции города уточнили, что на адрес, где были обнаружены тела, также выезжали пожарные. «Прибыв на место, полицейские обнаружили заполненное дымом жилье. Пожарные Нью-Йорка приехали и потушили небольшое возгорание. При проникновении в жилье были обнаружены тела 37-летней женщины, трехлетнего ребенка и двухлетнего ребенка», – говорится в сообщении.

По данным New York Post, 37-летняя Аушева была обнаружена лежащей лицом вниз на кровати с серьезными травмами головы и лица. Тела детей имели признаки утопления и находились рядом. Отцу убитых детей – 36-летнему Шону Уолкеру – уже предъявили обвинение в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном владении оружием, пишет издание. Уолкер, служащий ВВС США, был задержан, когда шел по шоссе с мобильным телефоном и удостоверением личности Аушевой в руках.

Ранее он уже попадал в поле зрения полиции, так как бил Аушеву. По информации источников газеты, Уолкер обвинял ее в изменах. Его отправили на психиатрическое освидетельствование. Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею, передает РИА «Новости». Она поступила на службу в Национальную гвардию, после чего ее перевели в ВВС Национальной гвардии. В 2012 году она получила американское гражданство.

«Мы находимся на ранней стадии расследования, которое сейчас продолжается. Медицинский эксперт установит причину смерти, однако мы рассматриваем это как дело об убийстве», – сказано в сообщении полиции.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 24.06.19

В Челябинске столкнулись маршрутки, есть пострадавшие (ФОТО). / В Сургуте женщины выпрыгнули из окна, спасаясь от убийц. / В Приморье компанию-отловщика китов оштрафовали на 28 млн. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»