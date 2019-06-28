В Архангельской области мужчина получил штраф за комментарий о непристегнутом Путине за рулем

В Архангельской области суд оштрафовал жителя поселка Авнюга Георгия Миняева по закону об оскорблении власти. Мужчина опубликовал комментарий в соцсети «ВКонтакте», в котором обрушился с критикой на президента РФ Владимира Путина за езду без ремня безопасности. По словам Миняева, его возмутило прошлогоднее видео, на котором глава государства ехал по Крымскому мосту за рулем грузовика непристегнутым. В оставленном им комментарии под роликом использовалось оскорбительное выражение в адрес Путина, которое согласно законодательству редакция привести не может.

«Тогда Путин проехал на КамАЗе по Крымскому мосту, не пристегнутый ремнем, без прав категории С, как я понимаю, ну и без страховки, судя по всему. Вот тогда я не выдержал, раз он, видимо, не знает, что водитель механического транспортного средства при движении обязан быть пристегнутым, – рассказал Миняев изданию 29.ru. – Разозлился в тот раз, потому что у нас тут гаишники сильно докапывались за каждую мелочь, а для власть имущих эти законы не писаны».

Он уверяет, что посты о Путине он опубликовал 17 мая 2018 года, а закон об ответственности за оскорбление представителей власти вступил в силу 29 марта.

В судебном постановлении указывается, что Минаев разместил во «ВКонтакте» записи, которые демонстрируют явное неуважение к органам государственной власти в лице президента РФ Владимира Путина. Эти записи «содержат негативные оценки личности президента РФ Путина В.В. в неприличных выражениях, оскорбляющих честь и достоинство и содержащих оскорбление государственной власти», следует из документа.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП и оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Штрафы по этой статье составляют от 30 до 100 тысяч рублей, однако суд назначил обвиняемому меньше с учетом его имущественного и семейного положения, а также наличия у него на иждивении несовершеннолетних детей.

Житель Архангельской области полагает, что «административка» в отношении него была открыта из-за выступления против строительства мусорного полигона для московских отходов на станции Шиес. В мае мужчину задерживали в Шиесе за то, что он мешал работе экскаватора.

По данным главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова на 26 июня, за неполные три месяца с начала действия закона об оскорблении власти в России было открыто 11 административных дел. По пяти из них суды назначили штрафы в размере 30 тыс. рублей. В частности, штрафы присуждены двоим жителям Архангельской области, а также жителям Ярославля, Володской и Новгородской областей. Все они обжалованы. Одно дело было прекращено за отсутствием события правонарушения. Речь идет об обвинении жителя Абакана Вячеслава Шоева из-за оскорбления главы Хакасии Валентина Коновалова. Ранее Шоев опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал руководителя Хакасии «гаденышем» и «засранцем». Однако суд не нашел оснований для привлечения его к ответственности.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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