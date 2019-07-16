Четырех полицейских уволили со службы из-за задержания Голунова

Четыре сотрудника МВД лишились работы по результатам служебной проверки, поводом для которой послужило задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Уволенные полицейские себя виновными не считают и намерены обратиться в суд.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, своих постов лишились четыре сотрудника полиции Управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы, передает РИА «Новости».

Телеграм-канал Baza уточняет, что полицейских выгнали со службы с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе». По итогам служебной проверки выяснилось, что они не предоставили задержанному журналисту адвоката и не давали связаться с родственниками.

Лишившиеся работы полицейские намерены подать в суд. В свое оправдание они заявили, что защитника Голунову предоставили, а позвонить не давали, потому что журналист собирался связаться не с близкими, а с посторонними людьми.

Журналист Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Полиция обвинила его в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался отправить его в СИЗО и определил его под домашний арест на два месяца.

В суде журналист заявил, что он невиновен, а уголовное преследование связывает со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. В МВД сообщили, что смывы с рук Голунова показали, что он не прикасался к наркотикам. На пакетах с наркотиками отпечатков пальцев журналиста эксперты также не обнаружили.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с Голунова сняты все обвинения в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. Он также попросил президента РФ Владимира Путина отправить в отставку начальника УВД по Западному административному округу Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. 13 июня глава государства подписал указ об освобождении обоих от занимаемых должностей.

Кроме того, Следственный комитет начал проверку сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию корреспондента. В ведомстве назвали задержание журналиста необоснованным и заявили о нарушении его прав сотрудниками полиции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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