В ДТП под Новороссийском погибли три челябинца. 44 человека пострадали (ФОТО)

Сотрудники следственного отдела по Новороссийску возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Volkswagen Touareg и пассажирского автобуса Hyundai на трассе «Новороссийск – Керчь». Как сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю, дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.5 ст.264 УК РФ).

Установлено, что поздним вечером 7 августа на автодороге, в районе посёлка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска Volkswagen столкнулся с автобусом, за рулем которого был 41-летний мужчина. После удара автобус вылетел с дороги, опрокинулся и покатился с обрыва.

Автобус опрокинулся в обрыв, фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

В результате инцидента погибли три человека, госпитализировано 44 человека, 13 пациентов экстренно прооперированы, сообщили в департаменте здравоохранения Краснодарского края. Там также уточнили, что после консультаций с бригадами санавиации было принято решение о переводе трех человек на лечение в НИИ-ККБ1. Реанимобилями пострадавших доставили в Краснодар. После стабилизации состояния в течение дня планируется перевод еще одного ребёнка вертолётом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу.

Кубанские врачи на всех уровнях продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь пациентам, заверили в ведомстве. По данным «Интерфакса», все погибшие – жители Челябинска. Также известно, что среди пострадавших в ДТП есть жители других регионов России: Краснодарского края, Московской области и Удмуртии – сведения о всех пострадавших пока не установлены.

По указанию руководства следственного управления на место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Устанавливаются всё обстоятельства произошедшего.

Спасательные работы завершили к 2:00. Все пострадавшие изначально были доставлены в Первую городскую больницу Новороссийска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в ликвидации последствий участвовали 184 человека, 50 единиц техники, в том числе от МЧС России 26 человек личного состава и 4 единицы техники. На месте происшествия были установлены световые башни, работала тяжелая техника.

По данным СМИ, попавший в аварию автобус принадлежал ведомственному санаторию Федеральной налоговой службы «Эллада», расположенному в Анапе. Он направлялся из Пшады в Анапу.

Новороссийск, Иван Гридин

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