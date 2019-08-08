В деле о ДТП с автобусом под Новороссийском появилась вторая статья

Краснодарские следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и пассажирского автобуса на автодороге «Новороссийск – Керчь». Дело возбуждено по двум статьям: «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч.5 ст.264 и п.«б» ч.2 ст.238 УК РФ).

В деле о ДТП с автобусом под Новороссийском появилась вторая статья

В рамках расследования в том числе будет дана юридическая оценка действиям сотрудников лечебно-профилактического санатория «Эллада», которому принадлежал автобус. По версии следствия, вечером 7 августа в результате дорожно-транспортного происшествия автобус и легковой автомобиль вылетели с дороги, перевернулись и покатились с обрыва. От полученных травм в результате происшествия скончались три пассажира автомобиля, в том числе двое малолетних детей. По предварительным данным, травмы получили 44 человека.

Volkswagen Touareg после падения со склона. Скриншот с видео СКР

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебная медицинская, автотехническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Новороссийск, Иван Гридин

Новороссийск. Другие новости 08.08.19

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