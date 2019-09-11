В Подмосковье совершено нападение на инкассаторов: грабители похитили 15 миллионов

В подмосковном Щелково двое неизвестных напали на инкассаторов.
Грабители забрали с собой почти 15 миллионов рублей и скрылись на серебристом автомобиле BMW с иностранными номерами, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Правоохранители ищут двоих мужчин средних лет.
В то же время РЕН ТВ сообщает, что преступники похитили 91 миллион рублей.
Обстоятельства преступления выясняются.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 11.09.19
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