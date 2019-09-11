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Среда, 11 сентября 2019, 09:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Подмосковье совершено нападение на инкассаторов: грабители похитили 15 миллионов

В подмосковном Щелково двое неизвестных напали на инкассаторов.

Грабители забрали с собой почти 15 миллионов рублей и скрылись на серебристом автомобиле BMW с иностранными номерами, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Правоохранители ищут двоих мужчин средних лет.

В то же время РЕН ТВ сообщает, что преступники похитили 91 миллион рублей.

Обстоятельства преступления выясняются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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