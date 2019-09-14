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Суббота, 14 сентября 2019, 14:03 мск

Новости Скандалы и происшествия

Автокатастрофа в Ярославской области: грузовик врезался в автобус, десятки пострадавших и погибшие

Сегодня в Ярославской области произошла автокатастрофа, в результате которой, по разным данным, погибли от 7 до 9 человек и еще более 20 – получили ранения. Следственный комитет организовал доследственную проверку обстоятельств ЧП.

По данным регионального главка МЧС, сообщение о крупной дорожной аварии поступило в 10:45: на трассе Ярославль – Иваново около деревни Заячий-Холм произошло ДТП с автобусом ПАЗ и грузовым автомобилем. Представитель экстренных служб региона уточнил РИА «Новости», что столкновение было лобовым. По его данным, погибли 7 человек и 20 пострадали. Позже в областном департаменте здравоохранения сообщили, что погибли 9 человек и 21 – пострадал.

По предварительным данным, которые приводят информагентства, причиной аварии стал выезд грузовика МАН на встречную полосу, где он и столкнулся с автобусом, в котором находилось 30 пассажиров.

На месте происшествия розлива топлива и возгорания транспортных средств не последовало. Всего к ликвидации последствий привлечено 37 сотрудников и 12 единиц техники, уточнили в региональном МЧС.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

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