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Вторник, 17 сентября 2019, 12:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Москве мать сбросила с моста двух детей и пыталась покончить с собой

В Москве мать сбросила с моста двух маленьких детей, после чего пыталась покончить с собой. Малыши доставлены в больницу, их мать поместили в психиатрическую клинику. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух малолетних детей), сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел в ночь на 17 сентября на проспекте Защитников. Женщина перекинула через парапет моста двух детей, а затем предприняла попытку суицида, но ее остановили прохожие. Дети упали на землю и выжили. Их доставили в больницу. Мать поместили в психиатрическую больницу.

В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства, предшествующие инциденту. «В рамках следствия будут назначены все необходимые экспертизы, в том числе направленные на оценку состояния здоровья женщины», – говорится в сообщении СУ СКР по Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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