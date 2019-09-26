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Четверг, 26 сентября 2019, 11:31 мск

Новости Скандалы и происшествия

Около 20 пострадавших: на востоке Москвы горел хостел

Следователи выясняют причины пожара в хостеле на востоке Москвы, который произошел в ночь на четверг, 26 сентября. В результате возгорания есть пострадавшие, однако ни в столичном управлении СКР, ни в главке МЧС их точное число не называют. По данным источника «Интерфакса», при пожаре пострадали 7 человек. В то же время издание Baza сообщает о 19 пострадавших, восемь из них госпитализированы, один находится в коме.

Ранее столичное управление МЧС сообщило о возгорании в здании по адресу: Измайловское шоссе, д.73ж. Площадь пожара составила около 8 квадратных метров. Огонь потушили в 03:38. Отмечалось, что пожарные спасли 15 человек, среди них есть пострадавшие, которых передали медикам.

Baza уточняет, что горел хостел «Петр I» на территории Измайловского кремля. По его данным, из здания эвакуировали 120 человек.

Фото: твиттер издания Baza

Следователи проводят проверку по факту пожара в хостеле. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или неосторожное обращение с огнем, говорится в сообщении СУ СКР по Москве. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Проверку по факту инцидента начала и столичная прокуратура. Как сообщила глава пресс-службы надзорного ведомства в инстаграме, прокуратура Восточного административного округа Москвы проверит соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности владельцем хостела. В ходе проверки также будет дана оценка действиям сотрудников контролирующих органов, «ответственных за данный участок», отмечается в сообщении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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