Четверо детей и взрослый погибли в огне в Подмосковье

В результате пожара в Волоколамском районе Подмосковья погибли 5 человек, в том числе четверо детей, еще три человека пострадали, сообщили в МЧС РФ.

По информации регионального управления ведомства, огонь в трехэтажном жилом доме в деревне Чисмена на улице Лазурной вспыхнул около 2:30. Возгорание было ликвидировано спустя два часа. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В доме находилось 17 человек, из них 12 были спасены. Пострадали три человека, однако они отказались от госпитализации, передает «Интерфакс».

Жертвами пожара стали 5 человек – четверо детей в возрасте от года до пяти лет и 30-летняя женщина. Погибшие проживали в двух разных квартирах.

Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Предварительной причиной пожара стала неисправность электроприбора, из-за чего произошло короткое замыкание в электропроводке, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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