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Среда, 9 октября 2019, 15:46 мск

Новости Скандалы и происшествия

Топ-менеджер холдинга «Вертолеты России» выпал из окна

Заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков был госпитализирован после падения из окна своего загородного дома в Подмосковье. Топ-менеджера поместили в реанимационное отделение. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ, «Комсомольская правда» и Telegram-канал Baza.

По данным РЕН ТВ, ЧП случилось в Одинцово еще 5 октября, но об этом стало известно только сегодня. Инцидент произошел, предположительно, в тот момент, когда Чечиков фотографировал из окна белок. Об этом же пишет и Telegram-канала Baza, который, в свою очередь, уточняет, что мужчина выпал из окна второго этажа.

В пресс-службе «Вертолетов России» РБК заявили о «несчастном случае» с одним из сотрудников компании. В компании подтвердили, что речь идет о Чечикове. «Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай и в настоящее время он находится на больничном. Обстоятельства произошедшего, которые приводятся в ряде СМИ, являются домыслом и фантазиями авторов сообщений», – сообщили в холдинге.

По данным Baza, у Чечикова диагностирована открытая черепно-мозговая травма. «Комсомольская правда» в свою очередь пишет, что ЧП случилось в СНТ «Риита» на Рублевке, а топ-менеджер, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Игорь Чечиков занял пост заместителя генерального директора холдинга с октября 2015 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.10.19

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