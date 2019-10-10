Самолет с неисправным шасси сел в Шереметьево

Самолет Bombardier CRJ 200, вылетевший из Москвы в Череповец, вернулся в Шереметьево из-за неубранного шасси. Лайнер багополучно сел в 14:48, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. На его борту находились 33 человека – 30 пассажиров и три члена экипажа.

В то же время РИА «Новости» сообщает, что у самолета после взлета сработал датчик неисправности передней стойки шасси. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. По данным агентства, на его борту лайнера находились 33 пассажира и три члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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