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Четверг, 10 октября 2019, 17:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

Подмосковные врачи ответят за сожженные электричеством ягодицы пациента

Врачи Дрезненской городской больницы в Подмосковье сожгли пациенту ягодицы электричеством. Об этом сообщает территориальный орган Росздавнадзора по Москве и Московской области по итогам внеплановой проверки медучреждения после жалобы пострадавшего.

По данным ведомства, мужчина обратился в больницу, чтобы устранить варикоз на ногах, но в итоге получил ожог ягодиц.

Руководство подмосковного медучреждения утверждало, что пациент получил химический ожог в результате применения спиртового раствора йода, который он приготовил самостоятельно.

Проведенная Росздавнадзором проверка не подтвердила данную версию. Как было установлено, мужчина получил термический ожог в результате неправильной эксплуатации аппарата для удаления варикоза. Более того, проверка выявила, что «техническое обслуживание аппарата элетрохирургического высокочастотного ЭХВЧ-300-МТУСИ не производилось в течение 5 лет», говорится в сообщении надзорного ведомства.

По итогам проверки составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 6.28 и 19.20 КоАП РФ – «Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий» и «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)».

Кроме отого, рассматривается вопрос о направлении материалов проверки в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела, отметили в ведомстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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