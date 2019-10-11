Жителю Твери грозит 20 лет тюрьмы за совращение семи мальчиков

В Твери передано в суд дело мужчины, который обвиняется в совершении преступлений сексуального характера в отношении семи несовершеннолетних мальчиков. Педофилу грозит 20 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что 36-летний мужчина совершал преступления в отношении детей в течение двух лет. Он знакомился с мальчиками в возрасте от 11 до 15 лет, возил их на своем автомобиле, а затем насиловал, сообщили в пресс-службе СК России по региону.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 135 УК РФ, ч. 2 ст. 134 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «развратные действия сексуального характера в отношении двух и более лиц, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Потерпевшими по делу признаны семь детей. Расследование завершено и направлено в суд. Злоумышленнику грозит срок до 20 лет тюремного заключения.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

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