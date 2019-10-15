В Белоруссии задержали попавшую под санкции США россиянку

В Минске задержали Анну Богачеву, в отношении которой власти США ввели ограничения в связи с делом о «вмешательстве» России в выборы американского президента. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, Богачева ехала отдыхать с мужем и маленьким ребенком. Задержание произошло по запросу США в одной из гостиниц Минска 13 ноября.

Россиянка связалась с российскими дипломатами в Белоруссии.

Анна Богачева попала под санкции США, введенные в связи с «вмешательством» России в выборы президента. Американские власти ввели ограничения в отношении 13 россиян и трех компаний. По данным Минфина США, Богачева находилась в Штатах в 2014 году с апреля по июнь, она якобы собирала информацию.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 15.10.19

На Ямале наказали виновного во взрыве на объекте ТЭК. / Московские следователи займутся делом об избиении мужчины в Красноярске. / Силовики обыскали родственников сторонников Навального в Екатеринбурге. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»