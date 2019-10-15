Задержанную в Белоруссию россиянку освободили после обвинений Минска в предательстве

МИД России подтвердил задержание правоохранительными органами Белоруссии россиянки Анны Богачевой, находящейся в американском санкционном списке в связи с делом о «вмешательстве» России в выборы президента США. В сообщении внешнеполитического ведомства РФ говорится, что ситуация в связи с задержанием в Минске граждански России Анны Богачевой «находится во внимании консульского отдела Посольства России в РБ». Сотрудники дипмиссии оказывают россиянке предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку, отмечается в сообщении. Подробности задержания в МИД РФ не раскрыли. Позже посольство РФ в Минске сообщило, что Багачева находится на свободе.

Ранее о задержании Богачевой в Белоруссии сообщил источник РИА «Новости». По его данным, россиянку задержали в одной из гостиниц Минска вечером 13 октября. С ней были муж и маленький ребенок – семья направлялась на отдых. «Богачеву задержали по запросу США в рамках дела «о вмешательстве», – приводит источник слова адвоката россиянки.

Член Общественной палаты РФ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич назвал задержание Богачевой «вопиющей ситуацией», передает «Интерфакс-Запад». «Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года», – сообщил Малькевич в соцсетях.

В то же время официальный представитель Комитета госбезопасности Белоруссии Андрей Ярош заявил, что в белорусской спецслужбе нет информации о задержании россиянки. В пресс-службе белорусского МВД сообщили, что информацию уточняют. В МИД Белоруссии сведения о задержании россиянки не комментируют.

На ситуацию вокруг Богачевой отреагировали в Госдуме. Член думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал задержание россиянки предательством. «Печально то, что некоторые мои коллеги, которые уже подходили ко мне, учитывая, что как раз комитет отвечает за взаимодействие и работу с соотечественниками, что это предательство», – цитирует парламентария РИА «Новости». По его словам, любому здравомыслящему человеку в РФ непонятно, почему «братская» Белоруссия, с которым Москва строит Союзное государство, «ведет себя подобным образом». Депутат предположил, что произошедшее связано с о стремлением белорусских властей показать свою независимость от России и готовность «придерживаться всех международных указивок США».

Между тем, по последним данным посольства России в Белоруссии, Анна Богачева находится на свободе. «Российская гражданка Анна Богачева, о «ситуации» с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», – говорится в сообщении дипмиссии РФ в твиттере.

Перед этим посольство подтвердило задержание Богачевой и сообщило, что его сотрудники оказывают ей необходимую консульскую помощь.

Малькевич сообщил «Интерфаксу», что Богачева с семьей возвращается в Россию. По его словам, сейчас с ними нет связи, поскольку «они спешат перебраться в безопасное место». Белорусские власти по-прежнему молчат.

Анна Богачева попала под санкции США, введенные в связи с «вмешательством» России в выборы президента, в 2018 году. Американские власти ввели ограничения в отношении 13 россиян и трех компаний. По данным Минфина США, Богачева находилась в Штатах в 2014 году с апреля по июнь, она якобы собирала информацию. Предположительно, она была сотрудницей «Агентства интернет-исследований», известное как «фабрика троллей», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В Вашингтоне заявляли, что собираются добиться экстрадиции фигурантов этого «черного» списка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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