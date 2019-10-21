В Твери четыре человека ответят за гибель 13 людей

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, генерального директора компании «Автодом», учредителя фирмы «ТрансАвто» и директора предприятия «ТрансАвто». В зависимости от роли каждого они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель 13 человек в ДТП (ч.3 ст.238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что утром 5 октября 2018 года на 24-м километре дороги «Тверь-Ржев» мужчина, управляя микроавтобусом «Ford Transit», находясь в болезненном и крайне утомленном состоянии из-за нарушения времени междусменного отдыха, допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ. В результате ДТП погибли водитель и 12 пассажиров микроавтобуса «Ford Transit». Травмы получили пассажир и водитель ЛиАЗа, а также пассажир микроавтобуса.

Следователи выяснили, что на территории автобазы фактически находилось более 10 аффилированных организаций, целью которых было извлечение максимального дохода от пассажирских перевозок при минимальных затратах. Экономили они на проведении мероприятий, связанных с выпуском в рейс водителей и транспортных средств. Между обвиняемыми имело место четкое распределение преступных ролей. Разделение на несколько организаций являлось условным, фактически ими руководили одни лица, уверены следователи.

Индивидуальный предприниматель распределил роли, поручив одной из обвиняемых исполнять функции директора ООО «Автодом» в части финансовой и бухгалтерской деятельности данной организации, отвечать за бухгалтерское и финансовое сопровождение всех указанных выше фирм, придавать законность осуществляемой деятельности, другим лицам – функции руководителя медицинских работников ООО «Автодом» и руководителя водителей ООО «ТрансАвто».

Порядок труда и отдыха водителей систематически нарушался, мероприятий по выпуску транспортных средств в рейс выполнялись фиктивно. Водители официально трудоустроены не были, инструктаж и стажировки не проводились, транспортные средства хранились в нарушение транспортной безопасности по месту жительства водителей, документы передавались водителям с фиктивными заранее проставленными необходимыми отметками о проведенных мероприятиях.

В ходе предварительного расследования ни один из обвиняемых вину не признал. Несмотря на это, следователем Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база. Детально восстановлены обстоятельства смертельного ДТП, движения транспортных средств в день происшествия и накануне. Проведено более 20 обысков по месту жительства лиц, оказывающих услугу по перевозке пассажиров либо связанных с данной деятельностью, порядка 20 судебных экспертиз, допрошено свыше 150 свидетелей. При этом более 10 свидетелей после предъявления им неоспоримых фактов изменили свои показания и рассказали следователю о преступной схеме, которую использовали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тверь, Иван Гридин

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