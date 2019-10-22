Наркоман устроил резню в хостеле из-за отказа дать ему денег в долг, есть жертвы

В деревне Дудкино в Новой Москве местный житель напал с ножом на знакомых после того, как они отказались дать ему деньги в долг. В результате резни погибли два человека, еще четверо получили ранения. Нападавший задержан. Им оказался наркоман.

По информации столичного полицейского главка, утром 22 октября злоумышленник зашел в один из домов в деревне Дудкино и попросил у находившихся там людей одолжить деньги. После отказа дать нужную сумму он набросился на жильцов с ножом. В результате двое были убиты на месте. Еще четверо мужчин получили ранения при попытке остановить нападавшего. Пострадавшие госпитализированы.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Сейчас им занимаются следователи.

По данным телеграм-канала «112», задержанным оказался 26-летний наркоман. Погибшие – 47-летний мужчина и 20-летняя девушка – были знакомы с нападавшим, уточняет «Интерфакс».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) в связи с произошедшим. В ведомстве уточнили, что нападение было совершено в хостеле. Обстоятельства и причины совершенного преступления устанавливаются, говорится в сообщении СУ СКР по Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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