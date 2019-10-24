Задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов Сбербанка

Правоохранители задержали подозреваемого в хищении личных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. По данным ведомства, спецоперация проходила при содействии службы безопасности Сбербанка.

Задержанным оказался сотрудником коллекторского агентства «Национальная служба взысканий» (ООО «НСВ»). Злоумышленник проживал в Волгограде и действовал в интернете под псевдонимом «Антон 2131», отметила официальный представитель МВД Ирина Вовк. Его имя не раскрывается.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.19

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