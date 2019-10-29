Смертельная вечеринка в центре Москвы: 3 человека скончались, еще один в больнице

Три человека скончались и еще один пострадал на вечеринке в квартире в центре Москвы. По предварительной информации, люди отравились неким сильнодействующим веществом.

Инцидент произошел в доме на улице Бакунинская вечером в понедельник, 28 октября, сообщает «Московский Комсомолец». Компания во время вечеринки употребляла запрещенные вещества, передает РЕН ТВ. Молодые люди после приема наркотического средства потеряли создание. В результате отравления скончались двое 32-летних мужчин и 31-летняя женщина. Еще одна 23-летняя девушка доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция проводит проверку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.10.19

В аэропорту Нового Уренгоя ЧП с самолетом авиакомпании «Ямал». / Прокуратура возбудила уголовное дело о порче земли в Нейво-Рудянке – отходы химпредприятия попали в землю. / Россия ответила на уточняющие вопросы WADA по допинг-пробам из московской лаборатории. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»