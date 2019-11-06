Погранзаставу в Таджикистане атаковали террористы ИГ

На пограничную заставку на таджикско-узбекской границе напали боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана. По его данным, напавшие на погранзаставу террористы проникли на приграничную территорию со стороны Афганистана 3 ноября. В ходе допроса задержанные боевики признались, что прорвались в Таджикистан со спецзаданием – устроить теракты для дестабилизации обстановки в стране.

В связи с нападением на погранзаставу в республике усилены меры безопасности. Правоохранители взяли под усиленный контроль общественные места. Проводят выборочный досмотр автомобилей.

Как сообщал «Новый День», в ночь на среду 20 вооруженных боевиков в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе. По информации управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, в результате силовой операции 15 нападавших были уничтожены, еще пятеро задержаны. В ходе спецоперации погибли один солдат пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана.

Стоит отметить, что 6 ноября в Таджикистане отмечается день Конституции. Он является выходным.

Душанбе, служба информации РИА «Новый День»

Душанбе. Другие новости 06.11.19

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