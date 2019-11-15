Кипр экстрадировал обвиняемого в мошенничестве россиянина

Компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина РФ Бориса Сатушиева. Его обвиняют в мошенничестве на 150 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

По версии следствия, Сатушиев заключил со строительной компанией фиктивный договор займа на 150 млн рублей. Деньги мошенник похитил и распорядился ими по своему усмотрению. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере)

Сатушиев был объявлен в розыск и скрывался на Кипре. Генпрокуратура РФ направила кипрским властям запрос о выдаче обвиняемого. В июле 2019 года запрос был удовлетворен.

Сегодня Сатушиев доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола

Никосия, Служба информации РИА «Новый День»

Никосия. Другие новости 15.11.19

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