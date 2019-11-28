«Ударил росгвардейца забором»: задержан еще один фигурант дела о «московских беспорядках»

В Москве задержан еще один фигурант уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) по итогам протестной акции 27 июля, которую правоохранители назвали «массовыми беспорядками». Речь идет о 30-летнем Сергее Суровцеве.

По данным Следственного комитета, подозреваемый, находясь на улице Тверской, поднял секцию металлического ограждения и «нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок». После этого мужчина скрылся в толпе.

Как отмечает СКР, следователи установили нового фигуранта, благодаря видео с камер наблюдения и свидетельским показаниям.

Подозреваемого уже допросили, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании Суровцеву меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как информировал «Новый День», уголовное дело было возбуждено СКР после акции 27 июля в Москве, которую власти столицы объявили несанкционированной. Ранее фигурантами дела были два десятка человек. Массовые протесты произошли в Москве после отказа властей зарегистрировать на выборах в Мосгордуму представителей несистемной оппозиции

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.19

В Екатеринбурге начали судить обвиняемого в организации запрещенной в РФ Хизб ут-Тахрир (ФОТО). / «Это не конкурс, а гомосексуальная флотилия»: Венгрия отреклась от «Евровидения». / Друзья избитой в Сургуте школьницы пришли к родителям обидчицы: «Еще раз, *, порежу». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»