Странное отравление в подмосковном хостеле: пострадали около 20 человек

Массовое отравление зарегистрировано в одном из подмосковных хостелов. По разным данным, пострадали от 9 до 18 человек. Чем отравились люди, точно неизвестно.

Инцидент произошел в трехэтажной мини-гостинице на территории СНТ «Момоновский овраг» в Ленинском районе Подмосковья в ночь на пятницу, 29 ноября. За медицинской помощью обратились жильцы одной из комнат на последнем этаже хостела. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадали 9 человек, семеро из них госпитализированы. Отмечается, что среди отравившихся детей нет.

В то же время «Московский Комсомолец» сообщает, что всего пострадали 18 мужчин. Девятерым помощь оказали на месте, остальные были доставлены в больницу и госпитализированы. Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное, указывая, что угрозы жизни нет.

Причина отравления устанавливается. По некоторым данным, люди могли отравиться угарным газом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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