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Понедельник, 30 декабря 2019, 11:55 мск

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Кричал под балконом: раздетого двухлетнего ребенка нашли в Подмосковье

Фото из архива

На улице в подмосковном Павловском Посаде рано утром 30 декабря нашли полностью раздетого двухлетнего мальчика.

Ребенок кричал под балконом квартиры одного из жилых домов. Малыша доставили в больницу, передает РЕН ТВ. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

В подмосковном полицейском главке позже уточнили, что мальчика обнаружили на улице Кузьмина и госпитализировали. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в полиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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