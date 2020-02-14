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Пятница, 14 февраля 2020, 13:30 мск

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Под Тамбовом в загоревшейся после ДТП «газели» погибли шесть человек

Фото: СКР

В Тамбовской области произошла серьезная дорожная авария с участием «газели» и грузовика, в которой погибли шесть человек. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, ДТП случилось утром 14 февраля на 499-м километре федеральной трассы Р-22 вблизи села Павловка Сампурского района.

По предварительным данным, водитель грузопассажирской «газели» выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент ехал грузовой автомобиль Foton. Столкновения избежать не удалось. После удара «газель» загорелась. Находившиеся в нем водитель и пассажиры погибли на месте. Водителя Foton госпитализировали. Детей среди погибших и пострадавших, предварительно, нет.

Точное количество погибших устанавливается, по последним данным, их шестеро. Погибшие являлись сотрудники строительной компании, работали вахтовым методом и возвращались из Волгограда.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст.238 УК РФ). Следователи устанавливают обстоятельства, аварии.

Тамбов, Иван Гридин

Тамбов. Другие новости 14.02.20

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Метки / Автокатастрофа

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