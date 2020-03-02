Во Владимирской области микроавтобус со строителями влетел под грузовик

Во Владимирской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика. В результате аварии один человек погиб и еще 16 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка полиции, микроавтобус Mercedes Sprinter вез строителей из Москвы в Нижний Новогород. На 334 км трассы М-7 «Волга», недалеко от города Гороховец, по пока не названной причине микроавтобус столкнулся с грузовиком Mercedes, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области. В результате ДТП один пассажир микроавтобуса погиб, еще 16 человек, включая водителя, получили травмы. Водитель грузовика не пострадал.

В настоящее время движение транспорта осуществляется по одной полосе дороги (в сторону Нижнего Новгорода). Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Владимир, Иван Гридин

Владимир. Другие новости 02.03.20

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