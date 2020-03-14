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Суббота, 14 марта 2020, 16:14 мск

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Самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Челябинск, «заминировали»

Самолет Superjet авиакомпании «Аэрофлот» подал сигнал бедствия, прервал полет и готовится к вынужденной посадке после сообщения неизвестных о якобы заложенной на борту бомбе, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как отмечается, анонимное сообщение о минировании самолета поступило по электронной почте через час после его вылета. Командир лайнера принял решение прервать полет и совершить посадку в Казани.

В «Аэрофлоте» агентству подтвердили факт инцидента. В пресс-службе компании уточнили, что проводятся проверочные мероприятия.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 14.03.20

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