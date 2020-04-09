При пожаре в доме престарелых в Москве погибли 4 человека, еще 16 пострадали

В результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы, по последним данным, погибли 4 человека, еще 16 человек пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пострадавшие отравились угарным газом.

Пожар в частном пансионате для престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице на западе столице произошел вечером, 8 апреля. Огонь вспыхнул около 21:30 мск на цокольном этаже, где размещается котельная, работающая на дизтопливе. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание проводки. По другой версии причиной пожара мог стать хлопок в котельной.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 40 человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по с.3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). «Для определения причины и очага возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз», – говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета РФ. В рамках расследования следователи проверят соответствие мер противопожарной безопасности в доме престарелых требованиям, установленным законодательством.

Всего на момент возгорания в здании находились 53 человека – 48 постояльцев и 5 сотрудников, уточняет РИА «Новости». Отмечается, что после пожара 28 постояльцев разместили в соседнем корпусе пансионата, а затем перевезли в социально-реабилитационный центр городского департамента соцзащиты.

Москва, Наталья Петрова

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