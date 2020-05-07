Погиб один из богатейших бизнесменов России Дмитрий Босов

В Подмосковье скончался основатель группы «Аллтек», миллиардер Дмитрий Босов. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины. Рядом с телом был найден пистолет.

В областном управлении СКР сообщили, что труп 52-летнего мужчины был найден в городе Одинцово. Рядом с телом лежал пистолет «Glock 19 gen 4». «В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родственники. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

В группе «Аллтек» подтвердили гибель основателя Дмитрия Босова. «Дмитрий был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом. Его уход из жизни огромная потеря для всех, кто был с ним знаком», – сообщили в пресс-службе компании.

По данным источников РБК, Босов мог покончить с собой. Собеседники издания заявили, что у миллиардера были проблемы в бизнесе. «С начала года он начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников, в мае это все усугубилось. Все думали, он готовит активы к продаже», – пояснил источник.

Сын погибшего бизнесмена Антон Босов призвал дождаться официальной версии следствия. «Это дела семейные», – заявил он телеканалу «360».

Дмитрий Босов являлся председателем совета директоров и основным владельцем группы «Аллтек», основателем группы «Сибантрацит». По версии российского Forbes, состояние бизнесмена оценивалось в 1,1 млрд долларов. Он занимал 86-ю строчку в рейтинге богатейших людей страны.

Москва, Зоя Осколкова

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