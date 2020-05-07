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Четверг, 7 мая 2020, 09:14 мск

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Брянский чиновник незаконно выдавал разрешения на работу во время карантина

Фото: СУ СКР по Брянской области

В Брянской области возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Советского района. Чиновник выдавал незаконные пропуска, разрешающие работать предприятиям в период пандемии.

Как сообщается на сайте регионального управления СКР, в апреле глава администрации выдал несколько специальных пропусков организациям, которые не имели права работать в период режима повышенной готовности. Таким образом, чиновник превысил свои полномочия.

«Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК регионального МВД России, – уточнили в СКР. – В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». Подобные преступления караются лишением свободы на срок до четырех лет.

Брянск, Зоя Осколкова

Брянск. Другие новости 07.05.20

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